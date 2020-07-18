تسلا تستهدف تسليم عدد قياسي من السيارات خلال الربع الثالث

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توقع تقرير اقتصادي نشره موقع "إلكتريك" الإخباري وصول عدد السيارات التي ستسلمها شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى مستوى قياسي رغم استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة والعالم.

ولم يكشف الموقع المعني بمتابعة أخبار السيارات الكهربائية وبخاصة اخبار شركة تسلا عن الرقم الذي تستهدفه الشركة خلال الربع الثالث بشكل دقيق.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تسلا أبلغت موظفيها أنها تستهدف تسجيل رقم قياسي جديد بالنسبة لعدد السيارات التي سيتم تسليمها للعملاء خلال الربع الثالث من العام الحالي.

كان أعلى رقم ربع سنوي سجلته في تسلا في الربع الأخير من العام الماضي عندما سلمت 112 ألف سيارة.