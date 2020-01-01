 «الكنيسة الأرثوذكسية»: نؤيد قرار السيسي بمساندة الشعب الليبي ضد المستعمر التركي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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«الكنيسة الأرثوذكسية»: نؤيد قرار السيسي بمساندة الشعب الليبي ضد المستعمر التركي

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 21 يوليه 2020 - 2:01 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 يوليه 2020 - 2:01 ص

أعلن أعضاء ونواب المجلس الملي العام وهيئة الأوقاف القبطية تأييدهم قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي والخاص بمساندة الشعب الليبي الشقيق.
وجاء في نص البيان، "أعضاء ونواب المجلس الملي العام وهيئة الأوقاف القبطية يؤيدون الموقف الشجاع الذي اتخذه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لمساندة الشعب الليبي الشقيق في كفاحه ضد المستعمر التركي وحماية حدود مصر الغربية".
وتابع البيان إنهم "يبتهلون من أجل سلامة كل جندي من جنود جيش مصر الباسل، ولا ينسون أبدا كيف أخذ جيشنا ثأر شهداء الأقباط المصريين اللذين استشهدوا على يد الجماعات الإرهابية في ليبيا، حفظ الله الوطن والرئيس السيسي وتحيا مصر".

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