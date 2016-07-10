نادي القضاة يدعم قرارات الدفاع الوطني: واثقون في السياسة الحكيمة المتوازنة

أعلن مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، دعمه الكامل لكل الإجراءات والقرارات التي يتخذها مجلس الدفاع الوطني في سبيل حفاظه على تأمين البلاد وسلامتها ومواجهة أخطار الأمن القومي في الداخل والخارج.

وقال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث باسم نادي القضاة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن قضاة مصر يعون دقة الظرف ويستوعبون ويقدرون حجم المسئولية ويتفهمون كل ما يجري من مخاطر تحيط بالبلاد، ويثمنون السياسة الحكيمة والمتوازنة التى تدار بها الدولة المصرية في جميع الملفات الوطنية المطروحة.

وشدد نادي القضاة على وجوب اصطفاف جموع الشعب المصري خلف الوطن والوقوف صفا واحدا مع كل القرارات والإجراءات التي تتخذها القيادة السياسية والدولة المصرية للتصدي لتلك الأزمات والأخطار التي تتعرض لها المنطقة في هذه الظروف الراهنة والحفاظ على مقدرات هذا الوطن العظيم.

وأضاف البيان أن الشعب المصر آمن مطمئن لوجود جيش عظيم رشيد يحمي أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن.