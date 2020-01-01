 قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على شروط سيادة القانون مقابل إصلاح الموازنة - بوابة الشروق
الثلاثاء 21 يوليه 2020 3:57 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على شروط سيادة القانون مقابل إصلاح الموازنة

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 21 يوليه 2020 - 3:07 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 يوليه 2020 - 3:07 ص

 قالت مصادر في الاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مساء الاثنين إن قادة التكتل اتفقوا على صيغة لربط دفع أموال من الاتحاد بالامتثال لسيادة القانون.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك