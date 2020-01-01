قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على شروط سيادة القانون مقابل إصلاح الموازنة

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قالت مصادر في الاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مساء الاثنين إن قادة التكتل اتفقوا على صيغة لربط دفع أموال من الاتحاد بالامتثال لسيادة القانون.