قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على شروط سيادة القانون مقابل إصلاح الموازنة

قالت مصادر في الاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مساء الاثنين إن قادة التكتل اتفقوا على صيغة لربط دفع أموال من الاتحاد بالامتثال لسيادة القانون.