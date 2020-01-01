محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير المناطق العشوائية والرصف

أجرى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، يرافقه نائبه الدكتور أحمد عطا، جولة تفقدية مساء اليوم الإثنين، تابعا خلالها أعمال تطوير المناطق العشوائية والرصف بمدينة طنطا.

وتفقد محافظ الغربية ونائبه بعض الشوارع التي يتم رصفها بمدينة طنطا، وكذا أعمال التطوير بالمناطق العشوائية، حيث تفقدا مساكن قحافة وما تم بها من تغيير لشبكة الصرف والمياه، ومنطقة علي أغا التي شهدت تغيير شبكة المياه ببعض شوارعها، وأعمال رصف شارع السيد عبد اللطيف ومنطقة العجيزي وشارع سكة صناديد وأعمال تغيير شبكة الصرف بها.

كما تفقدا أعمال تطوير سوق العجيزي التي تم تقسيمها إلى 44 باكية لخدمة الباعة الجائلين، وأثناء الجولة أمر المحافظ بغلق وتشميع مقهى بشارع الجلاء لعدم التزامه بالإجراءات الاحترازية، ووجه رئيس حي أول وثان طنطا برفع القمامة من مساكن السلام.

واستمع محافظ الغربية إلى شكوى بعض المواطنين بمنطقه العجيزي بشأن القمامة، وعلى الفور أمر رئيس حي أول طنطا بإزالة أسباب الشكوى.

شارك في الجولة رئيس حي أول طنطا عادل داوود، ورئيس حي ثان طنطا الدكتور محمود عيسى، وأحد مهندسي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية.