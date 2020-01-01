فلسطين تسجل 403 إصابات جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن تسجيل 403 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت «الصحة الفلسطينية»، حسبما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل حالتين وفاة، و11 حالة شفاء جديدة.