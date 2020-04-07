الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة طلائع الجيش وديا

يختتم فريق الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء، استعدادا لخوض مباراته الودية أمام طلائع الجيش ضمن تجهيزات الفريقين لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز المتوقف منذ أكثر من 4 أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يجري المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، بعض التدريبات التكتيكية التي يحاول تطبيقها في مباراته الودية الثانية للاستقرار على التشكيل المثالي.

وخاض الفريق تدريبات بدنية قوية صباح اليوم بملعب الفندق الذي تقيم فيه بعثة الفريق بمدينة برج العرب.

وواصل الثنائي مصطفى فتحي، وكريم بامبو التدريبات التأهيلية تحت إشراف محمد أسامة طبيب الفريق، كما خاض تدريبات الجري حول الملعب وبعض التمارين والقياسات البدنية.

كما واصل طارق حامد أداء التدريبات التأهيلية بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة سموحة الودية والتي انتهت بفوز الأبيض بخمسة أهداف لهدف في الودية الأولى التي أقيمت بمقر إقامة الفريق في المعسكر المقام ببرج العرب، ومن المقرر أن يخضع اللاعبون لمسحة كورونا للاطمئنان على جاهزيتهم وسلامتهم قبل مباراة الغد.

ويلتقي الزمالك وديًا مع طلائع الجيش في الخامسة مساء غد الأربعاء، على أرضية ملعب ستاد "الجيش" ببرج العرب ضمن استعدادات الزمالك لاستئناف منافسات دوري أبطال أفريقيا والدوري الممتاز.