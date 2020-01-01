أعلن بنك "يو.بي.إس" السويسري، اليوم الثلاثاء، تراجع أرباحه بـ11% في الربع الثاني على أساس سنوي، متأثرة بقيام البنك بتخصيص مبالغ كبيرة لخسائر الائتمان.

وأعلن البنك، من مقره في مدينة زيورخ، أن صافي الأرباح وصل إلى 23ر1 مليار دولار في الربع من أبريل إلى يونيو.

وفي ظل تضرر الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا، خصص البنك272 مليون دولار لخسائر الائتمان، مقابل 268 مليون دولار في الربع الأول. وشكلت إدارة الثروات 56% من الأرباح قبل احتساب الضرائب البالغة 58ر1 مليار دولار.

واجتذب البنك، الذي يصف نفسه بأنه أكبر مدير للثروات في أنحاء العالم، تسعة مليارات دولار من العملاء الأثرياء خلال الربع الثاني من العام.