أحمد السقا ينشر صورة جديدة له من فيلم «العنكبوت»

شارك الفنان أحمد السقا جمهوره على موقع "إنستجرام"، بصورة جديدة له بـ"اللوك" الذي يظهر به في أحدث أفلامه، والذي يدعى "العنكبوت" ويظهر جانب من الوشم الذي رسمه برقبته على شكل العنكبوت.

وانتهى السقا، من تصوير فيلمه الجديد، الذي يخرجه أحمد نادر جلال، وهو بمرحلة المونتاج والمكساج، ولم يتحدد موعد عرضه حتى الآن.

ويشارك في بطولة الفيلم، كلًا من: مني زكي وظافر العابدين وريم مصطفى ويسرا اللوزي وزكي فطين عبدالوهاب، وهو من تأليف محمد ناير.

جدير بالذكر أن الفنان أحمد السقا تعاقد على بطولة مسلسل "نسل الأغراب"، تأليف وإخراج محمد سامي، ويشاركه البطولة الفنان أمير كرارة للعرض في موسم رمضان 2021.