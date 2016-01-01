الحكومة البريطانية ترفض طلب لجنة برلمانية بفتح تحقيق في تدخل روسيا في استفتاء بريكست

رفضت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، طلب أعضاء في البرلمان البريطاني بفتح تحقيق بشأن تدخل روسيا المحتمل في استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، حسبما نقلت صحيفة (الاندبندنت) البريطانية، إن إجراء التحقيق بأثر رجعي يعد أمرًا "غير ضروري".

وقال أعضاء في لجنة الأمن والاستخبارات في البرلمان، التي دعت إلى فتح التحقيق، إن الحكومة "لا تريد أن تعرف" ما إذا كان هناك تدخل من الجانب الروسي في استفتاء بريكست لعام 2016، كما أنها تجنبت البحث عن أدلة في هذا الشأن.

وبحسب الصحيفة، تم اتهام رؤساء وزراء بريطانيين متعاقبين بالإخفاق في التحقيق في مثل هذه المخاوف، في تناقض صارخ لكيفية تعامل أمريكا مع ادعاءات تدخل روسيا في انتخاباتها الرئاسية لعام 2016.

وذكرت لجنة الأمن والاستخبارات أنها ترى أن اللجنة يجب أن تصدر تقييمًا للتدخل الروسي المحتمل في استفتاء بريكست وأن تنشر ملخصًا عام لهذا التقييم.

وأشارت الصحيفة إلى أن حسابات روسية على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، نشرت أكثر من 45 ألف رسالة عن بريكست في 48 ساعة فقط خلال استفتاء عام 2016.