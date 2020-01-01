شوقي: لم نترك طالبا واحدا لم يتلق الخدمة التعليمية ويكمل العام الدراسي رغم ظروف كورونا

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الشكر لمؤسسات الدولة ومنظومة التعليم جراء مجهوداتهم في امتحانات الثانوية العامة، معقبًا: «مصر كلها سعيدة إننا قدرنا كدولة ننظم حاجة بالحجم دا وتمشي على خير».

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء: «لم نترك طالبًا مصريًا واحدًا لم يتلق الخدمة التعليمية ويكمل العام الدراسي رغم ظروف جائحة فيروس كورونا، حتى لا يتأثر مستقبلهم، وذلك بالتوازي مع الحفاظ على صحتهم وسلامتهم».

وهنأ وزير التربية والتعليم، طلاب الثانوية العامة بمناسبة انتهاء امتحاناتهم.

وأدى طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة الامتحان في مادة الجبر والهندسة الفراغية، اليوم الثلاثاء، وهو آخر أيام امتحانات الثانوية العامة.