كارتيرون يعد الناشئين بالمشاركة في الوديات

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وعد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك ، اللاعبين الناشئين المتواجدين بمعسكر الفريق الحالي ببرج العرب بمنحهم فرصة المشاركة في المباريات الودية التي سيخوضها الفريق في الفترة الحالية.

وطالب كارتيرون ناشئي الزمالك بضرورة التركيز وبذل أقصى جهد في التدريبات من أجل الظهور بمستوى متميز والحصول على فرصة المشاركة في المباريات.

ويستعد الزمالك للقاء طلائع الجيش غدا الأربعاء باستاد برج العرب في الخامسة مساءً في ثانية التجارب الودية للفريق بمعسكره الحالي في الإسكندرية.

كان الزمالك قد حقق الفوز على سموحة بخمسة أهداف لهدف في المواجهة التي أقيمت بملعب مقر إقامة الفريق ببرج العرب الأحد الماضي.