احتدام الخلاف بين البيت الأبيض والجمهوريين في الكونجرس حول تمويل فحوصات كورونا

ذكر موقع ذا "هيل" الإخباري الأمريكي، أن خلافا نشب بين الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي والبيت الأبيض حول ما إذا كان سيتم تخصيص أموال جديدة لفحوصات فيروس كورونا ضمن حزمة الإغاثة القادمة، والتي يعتقد المشرعون أنها قد تصل إلى 2 تريليون دولار في حالة تضمين مطالب الديمقراطيين.

ويريد مفاوضوا البيت الأبيض بقيادة وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، ومارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض الإبقاء على العرض الأصلي الذي اقترحه الجمهوريون بما يقرب من تريليون دولار. كما يرفضون إدراج 25 مليار دولار أخرى لإجراء فحوصات فيروس كورونا بسبب أن الولايات لم تنفق الكثير من الأموال التي خصصها الكونجرس بالفعل لإجراء الفحوصات.

ورأى السيناتور الجمهوري روي بلانت، أن عدم تقديم أموال إضافية في حزمة الإغاثة التالية غير مقبول.

وردا على سؤال حول رأيه بشأن معارضة الإدارة الأمريكية لمنح مليارات الدولارات الإضافية لإجراء الفحوصات، قال بلانت : "أعتقد أن هذا خطا، نحن بصدد تطوير فحوصات يسهل إجراؤها لكي تمنحنا القدرة على التصدى السريع للمخاطر".

وتابع: "إجراء هذه الفحوصات أمر هام جدا، إذا كنا نريد أن نعيد المواطنين إلى المدارس واستئناف العمل".

وقال رئيس لجنة الصحة والتعليم والعمل والمعاشات في مجلس الشيوخ، السيناتور لامار ألكسندر: "يجب أن نبذل كل ما في وسعنا للتأكد من أننا نجري فحوصات كافية".

من جهته، أشار مسؤول الالتزام الحزبي للأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ، جون ثيون، إلى أن هناك حاجة لوجود أموال إضافية لإجراء الفحوصات، قائلا: "أشجع أي شئ من شأنه إعادة فتح المدارس في الخريف المقبل"، مضيفا: "أعتقد أن الفحوصات تساعد في ذلك".

في المقابل، قال مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، رفض ذكر اسمه، إن الجمهوريين في مجلس الشيوخ يطلبون 25 مليار دولار أخرى من أجل تمويل الفحوصات، وهو نفس المبلغ الذي خصصه المشرعون في أواخر أبريل عندما وافق الكونجرس على حزمة مؤقتة بقيمة 484 مليار دولار لتجديد الأموال لبرنامج "حماية الرواتب".

وأضاف المسؤول أن ما يقرب من 13 مليار دولار من هذا التمويل لم ينفق حتى الآن، بما في ذلك ما يقرب من مليار دولار مقدمة مباشرة إلى مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

ورأى موقع ذا "هيل" أن التوتر الحزبي الداخلي في مجلس الشيوخ من الممكن أن يمنح الديمقراطيين نفوذا أكبر مع تكثيف مناقشات الكونجرس خلال الأسبوعين المقبلين.