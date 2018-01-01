 أونروا تقدم مساعدات مالية طارئة لفلسطيني غزة في الأردن - بوابة الشروق
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أونروا تقدم مساعدات مالية طارئة لفلسطيني غزة في الأردن

(د ب ا)
نشر في: الثلاثاء 21 يوليه 2020 - 2:56 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 يوليه 2020 - 2:56 م

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) اليوم الثلاثاء توزيع مساعدة مالية طارئة لدعم لاجئي فلسطين من أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن، وذلك خلال الفترة من 23 أغسطس المقبل وحتى 29 أكتوبر المقبل.

 

وقالت "أونروا"، في بيان صحفي اليوم، أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن ذلك يأتي بهدف التخفيف من الأعباء الاقتصادية التي خلفها فيروس كورونا المستجد.

 

وأشارت إلى أنه سيتم توزيع المساعدة النقدية لمرة واحدة بقيمة 100 دينار أردني لكل عائلة ضمن معايير محددة وهي أن يكون رب الأسرة من أبناء قطاع غزة المسجلين لدى أونروا، وأن تكون العائلة مقيمة في الأردن.

 


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