الكويت وتركيا تؤكدان على أهمية دعم المساعي الدبلوماسية لحل أزمات المنطقة

أكدت الكويت وتركيا يوم الاثنين على أهمية دعم المساعي الرامية إلى حل الأزمات الراھنة التي تشهدها المنطقة بالطرق الدبلوماسية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزارتا الخارجية والكويتية في اطار الجولة السابعة من المشاورات السياسية بينهما عبر تقنية الاتصال المرئي، حسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وترأس الجانب الكويتي مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير وليد الخبيزي والجانب التركي نائب وزير الخارجية السفير سادات أونال.

وقالت الخارجية الكويتية في بيان إن الاجتماع الذي حضره السفير الكويتي لدى تركيا غسان الزواوي والسفيرة التركية لدى البلاد عائشة كويتاك "أشاد بالعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين على المستويات كافة"، مؤكدة أهمية مواصلة تعزيزها.

وذكرت أن الجانب التركي عبر عن تقديره لجهود الكويت الرامية للم الشمل الخليجي مشيرة إلى أن الجانبين بحثا مستجدات المشهد السياسي في المنطقة وعلى رأسها الأوضاع في ليبيا وسورية والعراق وعملية السلام في الشرق الأوسط وأكدا أهمية دعم المساعي الرامية إلى حل الأزمات التي تشهدها المنطقة عبر الطرق الدبلوماسية.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء أن أمير الكويت الشيخ ‏صباح الأحمد الجابر الصباح بعث، الإثنين، رسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

جاء ذلك في بيان لسفارة دولة الكويت بتركيا، قالت الأناضول إنها تلقت نسخة منه.

وقال البيان، إن السفير الكويتي لدى تركيا غسان يوسف الزواوي، التقى بالمجمع الرئاسي في أنقرة، السفير محمد فردان تشاريكجي ‏مستشار الرئيس التركي في القصر الرئاسي "لتسليم الرسالة الجوابية (الخطية)" من أمير الكويت ‏إلى الرئيس أردوغان، دون تفاصيل.