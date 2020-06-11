 محاكمة متطرف بسبب الهجوم على كنيس يهودي بألمانيا - بوابة الشروق
الثلاثاء 21 يوليه 2020 7:00 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

محاكمة متطرف بسبب الهجوم على كنيس يهودي بألمانيا

الشرطة الألمانية - صورة أرشيفية
الشرطة الألمانية - صورة أرشيفية
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 21 يوليه 2020 - 6:51 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 يوليه 2020 - 6:51 ص

 يمثل رجل في ألمانيا اليوم الثلاثاء للمحاكمة في واحدة من أسوأ الجرائم المعادية للسامية في تاريخ البلاد بعد الحرب، والتي انتهت فيها محاولة فاشلة لاقتحام كنيس يهودي بمدينة هاله الألمانية بقتل شخصين.

وحاول مسلح الوصول إلى الكنيس في 9 أكتوبر 2019، وأطلق النار على باب المبنى الخشبي الثقيل وألقى بمتفجرات.

وبعد فشله في الدخول، قتل المهاجم امرأة 40 عاما بالرصاص في الشارع واتجه إلى مطعم مجاور حيث قتل هناك رجلا 20 عاما.

كما أصيب شخصان بجروح خطيرة في إطلاق النار الذي جرى تصويره بالبث الحي عبر الإنترنت.

ويواجه الرجل اتهامات بقتل شخصين والشروع في القتل بناء على 68 تهمة.

ومن المقرر الانتهاء من إجراءات المحاكمة في 14 أكتوبر.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك