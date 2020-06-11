محاكمة متطرف بسبب الهجوم على كنيس يهودي بألمانيا

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يمثل رجل في ألمانيا اليوم الثلاثاء للمحاكمة في واحدة من أسوأ الجرائم المعادية للسامية في تاريخ البلاد بعد الحرب، والتي انتهت فيها محاولة فاشلة لاقتحام كنيس يهودي بمدينة هاله الألمانية بقتل شخصين.

وحاول مسلح الوصول إلى الكنيس في 9 أكتوبر 2019، وأطلق النار على باب المبنى الخشبي الثقيل وألقى بمتفجرات.

وبعد فشله في الدخول، قتل المهاجم امرأة 40 عاما بالرصاص في الشارع واتجه إلى مطعم مجاور حيث قتل هناك رجلا 20 عاما.

كما أصيب شخصان بجروح خطيرة في إطلاق النار الذي جرى تصويره بالبث الحي عبر الإنترنت.

ويواجه الرجل اتهامات بقتل شخصين والشروع في القتل بناء على 68 تهمة.

ومن المقرر الانتهاء من إجراءات المحاكمة في 14 أكتوبر.