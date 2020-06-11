بوتين يمنح جوائز الدولة لبعض الدبلوماسيين الروس

ذكر الموقع الإلكتروني الرسمي للكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع مرسوما منح بموجبه عددا من الدبلوماسيين الروس جوائز الدولة.

وأشار المرسوم إلى منح وسام الاستحقاق لقاء خدمة الوطن من الدرجة الرابعة إلى جينادي جاتيلوف الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، والممثل الدائم لروسيا في مؤتمر نزع السلاح بجنيف.

وأضاف المرسوم أنه تم منح وسام الشرف لإيفان دميتريفيتش سولتانوفسكي الممثل الدائم لروسيا لدى مجلس أوروبا في ستراسبورج، ومنح ألكسندر كينشاك مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية الروسية شهادة شرف من الرئيس الروسي لقاء المشاركة النشطة في التحضير للقمة الروسية الإفريقية والمنتدى الاقتصادي وعقدهما في عام 2019 في سوتشي.

وأعرب بوتين في مرسومه، عن الشكر لميخائيل بوجدانوف الممثل الخاص للرئيس إلى الشرق الأوسط والبلدان الإفريقية نائب وزير الخارجية الروسي.