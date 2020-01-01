مشاورات روسية باكستانية حول التعاون الإقليمي والوضع في أفغانستان

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ايجور مورجولوف، اليوم الثلاثاء، مع السفير الباكستاني لدى موسكو شفقت علي خان قضايا التعاون الثنائي والإقليمي، بما في ذلك الوضع في أفغانستان.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، أنه جرت مناقشة القضايا الراهنة للعلاقات الروسية الباكستانية وسبل تطويرها، مشيرة إلى التأكيد على العزم المتبادل لمواصلة تطوير التعاون الثنائي متعدد الأوجه.

وأضاف البيان:" أن الجانبين الروسي والباكستاني أكدا أيضا على استمرار التعاون بينهما بشأن القضايا الملحة على المستويين الإقليمي والدولي، بما في ذلك الوضع في أفغانستان".

وذكر بيان الخارجية الروسية أن سفير جمهورية باكستان سلم خلال اللقاء نائب وزير الخارجية الروسي ايجور مورجولوف نسخا من أوراق اعتماده في روسيا.