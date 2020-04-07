تنظم منصة مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية معرضا افتراضيا بعنوان"الإبداع شمس لا تغيب" لجماعة "الجدار"، مساء يوم الأحد المقبل.

يضم المعرض لوحات لكل من أحمد حيلوز وإحسان الخطيب ومحمد الرميحي ومحمد فهمي ومحمد يوسف ونجاة مكي وفريد فاضل وسالم الجنيبي والراحل عبد الكريم السيد.

وتشكل هذه اللوحات جوقة إنشاد لونية فيها الفرح والأمل، مثلما فيها الحياة بواقعها الملموس، وكأنها أعمال تؤرخ الزمن لتنتصر على القلق والخوف، وعبر منصة "زووم" يجري حوار بين فناني جماعة "الجدار"، ومن ثم يتم عرض الفيلم الخاص عن أعمال المشاركين في المعرض مع شهادات لكل فنان.

يتزامن المعرض مع إطلاق منصة الفنون التشكيلية عبر الفضاء الافتراضي الواسع، لتكون فاتحة معارض فنية رقمية تحتضنها المنصة مستقبلا ومنها تجارب فنانين مرموقين تقابلها تجارب إبداعية شابة تشكل مزيجا من الحكمة والوقار والجرأة والتجديد.

وفي معرضها "الإبداع شمس لا تغيب" تؤكد جماعة "الجدار" حضورها في الفضاء الافتراضي وتعبر الحواجز لتصل إلى جمهور أوسع، متخطية الحدود الجغرافية، حيث تكبر قصص النجاح في عالم التشكيل وتنشر طيفها واسعا بين عشاق الفن بكل ألوانه.

وفي ظل العالم الرقمي المتسارع والمتطور تضع مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية بصمتها وهي تعلن عن إطلاق منصتها الافتراضية للفنون التشكيلية، لتنقل للجمهور ـ وعبر لوحات رائعة ـ حالة الشغف التي كانت تملأ قاعات المعارض الواقعية، وتنقلها إلى عالم افتراضي أوسع، مؤكدة أن الفن ينتصر في زمن الجوائح، والثقافة تتسع أكثر في العوالم الرقمية.