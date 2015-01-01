تقارير: تعيين جابي بارباش رئيسا لفريق مكافحة فيروس كورونا في إسرائيل

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل عينت مسؤولا مخضرما فى مجال الصحة العامة لرئاسة فريق الاستجابة لأزمة فيروس كورونا المستجد في البلاد، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد موجة ثانية من الإصابات.

ويشار إلى أن جابي بارباش، المعين حديثا، هو أستاذ وطبيب فى علم الأوبئة والمدير السابق لمستشفى إيخيلوف في تل أبيب. كما كان مديرا سابقا بوزارة الصحة.

وكتب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد عبر تويتر "أتمنى أن ينجح البروفيسور جابي بارباش في دوره. أنا متأكد من أن تجربته ستكون مفيدة للغاية. آمل أن يجد التوازن بين الصحة والاقتصاد وأن يحصل على السلطة والمسؤولية".

وانتقد بارباش علانية تعامل الحكومة ووزارة الصحة مع أزمة فيروس كورونا، حيث يظهر بانتظام على شاشة التلفزيون لإبداء رأيه في الأمر.

في مقابلة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مؤخرا قال بارباش"إن القيادة الإسرائيلية اتخذت قرارات متسرعة، ورضخت لضغوط المواطنين لفتح الاقتصاد واسترشدت بالأمل الكاذب في التغلب على الفيروس.