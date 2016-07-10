حماس تدعو لإعادة إعمار مخيم اليرموك وتثبيت اللاجئين الفلسطينيين فيه

دعت حركة حماس اليوم الثلاثاء إلى إعادة إعمار مخيم اليرموك في سورية وتثبيت اللاجئين الفلسطينيين فيه ، مشددة على رفض أي محاولة لتغيير طابع المخيم.

وأكدت الحركة في بيان صحفي ضرورة إعادة جميع اللاجئين الفلسطينيين إلى المخيمات التي هجروها في سورية نظرًا لما تمثله من أمان واستقرار وضرورة اجتماعية وإنسانية.

كما شددت على رفض إجراء تغيير في ملكية الأهالي، أو نقل الأهالي إلى أماكن أخرى، سواء تحت عنوان مخطط توجيهي أو غيره.

ونبهت حماس إلى أن مخيم اليرموك يشكل رمزًا للوجود الفلسطيني في سورية وللاجئين الفلسطينيين، "نظرا لما يمثله من تاريخ وهوية والتزام بالقضية الفلسطينية، ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي والتمسك بحق العودة".

كما دعت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إلى القيام بواجبها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في سورية، وإغاثة اللاجئين وتوفير جميع الخدمات الصحية والتعليمية والإغاثية ومكافحة الأوبئة.

وكانت جهات فلسطينية انتقدت مخطط تنظيمي جديد أقرته السلطات السورية مؤخرا ضمن مشروع إعادة مخيم اليرموك اعتبرت أنه يحرم أكثر من نصف سكان المخيم من أملاكهم العقارية.