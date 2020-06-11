قال نبيل فهمي، وزير الخارجية المصري السابق، إن الدولة تواجه تحديات كبيرة أولها هو التحدي الاقتصادي الذي يواجهه العالم أجمع، بالإضافة إلى تحديين غربي بشأن ليبيا والتدخلات الخارجية فيها، فضلا عن سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر برنامج "القاهرة الآن" المذاع على شاشة "العربية الحدث"، الإثنين، أن التحديين غاية في الحساسية والأهمية والخطورة وعلينا التعامل معهما بحكمة وحزم في ذات الوقت.

وأوضح أنه لا يمكن استبعاد التدخل العسكري المصري في ليبيا لمواجهة الغزو التركي، رغم التنمي للوصل إلى حل سياسي، متابعا: "نتمنى حل الأمور دائما عبر المسار السياسي لكن في بعض الأحيان علينا استخدام القوة".

وأوضح أن مسار التطورات في ليبيا على مدار أسبوعين ماضيين، بداية من تصاعد الأزمة وتحرك القوات التركية، وصولا إلى تحديد الرئيس السيسي خطًا أحمرًا من سرت:الجفرة.

وتابع: "من لقاء مع القبائل الليبية ثم جلسة البرلمان اليوم، المشهد يؤكد بما لايرقى إلى الشك أن هناك مستوى كبير من التوتر لم يكن موجوداً قبل ذلك".

وقال إن الوضع بات بالغ الخطورة متنميا نجاح المسارات السياسية في حلحلة الأزمة والبناء على المحادثات السابقة التي تمت مع أطراف دولية مثل الولايات المتحدة اليوم وقبلها روسيا.

وأكد أن التباحث مع روسيا خلال الفترة الحالية مهم جداً لأنها طرف فاعل ومؤثر مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر في أضعف فتراتها، مشيراً إلى أن أمريكا غير مستعدة للتأثير ميدانيا في ليبيا مؤكداً أن الأفضل تكثيف التنسيق مع الروس خاصة أن الولايات المتحدة منشغلة بعام الانتخابات رغم كونها قوى عظمى.