تدريبات تأهيلية لثلاثي الزمالك

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واصل ثلاثي الزمالك، طارق حامد ومصطفى فتحي وكريم بامبو، تدريباتهم التأهيلية في مران الفريق الأبيض الاستعدادي لمواجهة طلائع الجيش الودية والمقرر إقامتها غدا الأربعاء، في إطار التحضيرات لاستئناف النشاط الكروي.

ويعاني طارق حامد من شد خفيف في العضلة الأمامية تعرض له في مباراة سموحة الودية التي أقيمت يوم الأحد الماضي، وفاز خلالها الزمالك 5 – 1.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني إلى تجهيز فتحي وبامبو للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد تماثلهما للشفاء من فيروس كورونا.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على سموحة بخمسة أهداف لهدف في المواجهة التي أقيمت بملعب مقر إقامة الفريق ببرج العرب الأحد الماضي.