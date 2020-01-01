تنفيذ 8 قرارات إزالة بمساحة 395 فدانا بالأقصر

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا بمحافظة الأقصر، اليوم، برئاسة محمد سيد سليمان رئيس المركز، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 8 قرارات إزالة بمساحة 395 فدانا و5 قراريط عبارة عن تعديات بالزراعة على أراضي أملاك دولة وأراضي معدة للزراعة ومباني بالطوب الأبيض والأسمنت دون سند من القانون، وذلك في إطار تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وتنفيذا لأعمال الموجة 16 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بنطاق المحافظة تنفيذاً لتوجهات الدولة بالتصدي بكل حسم لأشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

شارك في الحملة الأجهزة التنفيذية بالمركز، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، بقيادة اللواء مساعد المدير لفرقة شرطة إسنا، والعميد إيهاب عبد العظيم مأمور مركز شرطة إسنا، ورجال المباحث.

ومن جانبه شدد محمد سيد سليمان رئيس المركز، على قيام السادة رؤساء القرى وقسم التنظيم بالقرى، بحصر جميع المباني المقامة على أملاك الدولة والتأكد من قيام أصحابها بالتقنين أو بتقديم طلب تصالح ومن يخالف ذلك يعد له قرار إزالة بالمساحة والحدود وذلك لإزالته، موجها بالحفاظ على الأراضي بعد إزالتها وتسليمها لرئيس القرية، مؤكداً أنه سيتم فرض هيبة القانون، ومحاسبة المخالفين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمضي قدما في الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.