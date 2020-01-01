صعود البورصة السعودية ومؤشرها يكسب 40 نقطة

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 5ر0 بالمئة عند 7417 نقطة (+ 40 نقطة).
وجاء ذلك وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6ر6 مليار ريال.
وارتفع سهما "سابك" و"مصرف الراجحي" بنحو 1 بالمئة .
وارتفع سهم "البحري" بأكثر من 3 بالمئة عند 70ر37 ريال، وسط تداولات كثيفة بلغت 6ر17 مليون سهم هي الأعلى في أكثر من ثماني سنوات.
وصعد سهم "العمران للصناعة" ، في أولى جلساته بالسوق الرئيسية بعد الانتقال من السوق الموازية، بالنسبة القصوى عند 40ر88 ريال.
في المقابل، تراجع سهما "سافكو" و"التعاونية" بنحو 2 بالمئة عند 30ر77 ريال و 40ر81 ريال.