صعود البورصة السعودية ومؤشرها يكسب 40 نقطة

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أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 5ر0 بالمئة عند 7417 نقطة (+ 40 نقطة).

وجاء ذلك وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6ر6 مليار ريال.

وارتفع سهما "سابك" و"مصرف الراجحي" بنحو 1 بالمئة .

وارتفع سهم "البحري" بأكثر من 3 بالمئة عند 70ر37 ريال، وسط تداولات كثيفة بلغت 6ر17 مليون سهم هي الأعلى في أكثر من ثماني سنوات.

وصعد سهم "العمران للصناعة" ، في أولى جلساته بالسوق الرئيسية بعد الانتقال من السوق الموازية، بالنسبة القصوى عند 40ر88 ريال.

في المقابل، تراجع سهما "سافكو" و"التعاونية" بنحو 2 بالمئة عند 30ر77 ريال و 40ر81 ريال.