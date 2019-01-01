لجنة بالكنيست الإسرائيلي تلغي قرارا حكوميا بإغلاق المطاعم

صوتت اللجنة البرلمانية الإسرائيلية الخاصة بمتابعة التعامل مع جائحة فيروس كورونا اليوم الثلاثاء، على إعادة فتح المطاعم، وذلك بعد ساعات فقط من إغلاقها رسميا بقرار حكومي للحد من انتشار الفيروس.



وقالت اللجنة إنه سيتم السماح للمطاعم بإعادة فتح أبوابها في ظل تدابير صحية.



وكان الكنيست الإسرائيلي مرر في وقت سابق الشهر الجاري قانونا يسمح للحكومة بفرض قيود لمكافحة فيروس كورونا، دون موافقة فورية من البرلمان.



إلا أنه اشترط الموافقة على أي قرار تتخذه الحكومة من جانب لجنة برلمانية في غضون أسبوع.



وأدى ذلك إلى تنفيذ قرارات حكومية، ثم إلغائها بسرعة، ما تسبب في حالة من الإرباك للجمهور والأعمال.



وكان القرار الحكومي أثار غضب أصحاب المطاعم والكثير من الإسرائيليين، وتعهد بعض أصحاب المطاعم بإبقاء أعمالهم مفتوحة رغم أن هذا يعرضهم لغرامات.



وسبق أن صوتت لجنة كورونا ضد قرار حكومي بإغلاق حمامات السباحة والصالات الرياضية، ما دفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى التهديد بتغيير رئيسة اللجنة، رغم أنها عضو في حزبه "ليكود".