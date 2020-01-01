إيران والعراق يتطلعان لزيادة التبادل التجاري إلى 20 مليار دولار

أكد رئيس غرفة التجارة المشتركة بين إيران والعراق، يحيى آل إسحاق، أن زيارة رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي لإيران، اليوم الثلاثاء، تحظى بأهمية كبيرة لتطوير العلاقات الثنائية.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن آل إسحاق القول: "تهيئة الأرضية، والتخطيط لرفع التبادل التجاري إلى 20 مليار دولار بين البلدين، ستكون من المواضيع التي سيبحثها رئيس وزراء العراق في طهران".

كما سيتم التطرق إلى ديون العراق لإيران، بشأن الطاقة والكهرباء، والتي تقدر بحوالي ثلاثة مليارات دولار، وسيتم خلال الزيارة وضع جدول زمني لتسديدها.

وأشار آل إسحاق إلى أن الزيارة من شأنها الإسراع في إعادة فتح الحدود، التي تم إغلاقها في إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا، أمام حركة السلع والبضائع.

يذكر أنه خلال العام الإيراني الماضي (انتهى في 20 مارس 2020) تم تصدير سلع بنحو تسعة مليارات دولار إلى العراق.