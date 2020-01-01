قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن مصروفات المدارس الخاصة محكومة بنسبة الزيادة البالغة 7%، وهناك حالات مخالفة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم الإعلان عن آليات العمل للعام الدراسي الجديد في أول شهر سبتمبر المقبل.

وعلى صعيد آخر، أكد وزير التعليم أنه سيتم اتخاذ القرار لصالح الطالب في أي مادة بها أخطاء أو لبس في الأسئلة بامتحانات الثانوية العامة، موضحًا أن نسب النجاح في مواد الثانوية العامة عالية، وأن مادة التفاضل والتكامل بها أقل نسبة نجاح.