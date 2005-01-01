مختطف حافلة الركاب بأوكرانيا يطلق سراح جميع المحتجزين

أطلق المسلح الذي اختطف حافلة ركاب مع 20 شخصًا على متنها في مدينة لوتسك الأوكرانية، سراح جميع المحتجزين، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.

واختطف رجل مجهول حافلة واحتجز نحو 20 راكبًا كرهائن في مدينة لوتسك غربي أوكرانيا، وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن الرجل الذي احتجز رهائن في حافلة غربي البلاد في وقت سابق اليوم الثلاثاء، طرح مطالب لقادة أوكرانيا الحاليين والسابقين.

وحسب تقارير، فإن الرجل يريد من كبار المسؤولين، وبينهم وزير الداخلية أرسين أفاكوف والرئيس السابق بيترو بوروشيتكو، أن يقولوا عبر تسجيلات فيديو إنهم «إرهابيون يحميهم القانون».

وقدم الرجل الذي يطلق على نفسه اسم «ماكسيم بلوخوي (السيء)» ويزعم أنه مؤلف كتاب «فلسفة المجرم»، مطلبًا الرئيس الحالي فلاديمير زيلينسكي، أن ينشر عبر الإنترنت تصريحا يقول «على الجميع مشاهدة فيلم (أبناء الأرض) الصادر عام 2005»، وهو فيلم وثائقي يتحدث عن قضية استغلال البشر للحيوانات.