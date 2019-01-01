أفغانستان تتعهد بالرد على قصف باكستاني لإقليم في شرق البلاد

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تعهدت الحكومة الأفغانية بالرد على قصف عسكري باكستاني لإقليم كونار بشرق البلاد، والذي تسبب في سقوط عدد من القتلى والجرحى ضمن صفوف المدنيين.

ونقل بيان صادر عن مكتب مستشار الأمن القومي حمد الله محب، القول، خلال زيارة للمنازل المتضررة اليوم الثلاثاء، لن تبقى هذه الهجمات دون رد.

ووفقا لمسؤولين أفغان، هاجم الجيش الباكستاني الأسبوع الماضي، وبأسلحة ثقيلة، نقاط تفتيش تابعة لقوات حدودية أفغانية ومنازل مدنية في إقليم كونار.

وذكرت "اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان"، أمس الأول الأحد أن الهجمات أسفرت عن مقتل سبعة مدنيين وإصابة ثمانية آخرين.

ووفقا للبيان، دعا محب حركة طالبان إلى الانضمام إلى قوات الأمن الأفغانية لقتال "عدو مشترك"، في إشارة إلى الجيش الباكستاني.

ويأتي هذا في وقت لا تزال تتكبد فيه قوات الأمن الأفغانية مزيدا من الخسائر بسبب هجمات تشنها الحركة في أقاليم أخرى.

وأسفر تفجير انتحاري لطالبان، بإقليم وردك في وسط البلاد أمس، عن مقتل ما لا يقل عن ثمانية جنود وإصابة تسعة آخرين.