 وزير الري السوداني: أكدنا رفض الخطوات الأحادية فيما يتعلق بسد النهضة - بوابة الشروق
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وزير الري السوداني: أكدنا رفض الخطوات الأحادية فيما يتعلق بسد النهضة

سد النهضة 2020
سد النهضة 2020
هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 21 يوليه 2020 - 8:31 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 يوليه 2020 - 8:31 م

قال وزير الري السوداني، ياسر عباس، إن هناك توافقًا بين السودان ومصر وإثيوبيا على أولوية الحل الأفريقي لملف «سد النهضة»، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.

وأشار وزير الري السوداني إلى أن رئيس الحكومة، الدكتور عبدالله حمدوك، أكد أمام القمة الإفريقية، المنعقدة اليوم، رفض الخطوات الأحادية فيما يتعلق بسد النهضة.

وعقد قادة الاتحاد الإفريقي قمة، اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة أزمة بناء إثيوبيا لسد النهضة على النيل، برعاية الاتحاد الإفريقي الذي يترأسه رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا.

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