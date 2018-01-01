الجرايحي ضمن معسكر المصري المغلق ببرج العرب

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استدعى الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بناء على تعليمات طارق العشري المدير الفني الناشئ عمر الجرايحي رأس حربة فريق الشباب تحت 19 عامًا، للانضمام لمعسكر الفريق المغلق الذس انطلق عصر امس الاثنين بأحد فنادق مدينة برج العرب.

وجاء ضم الجرايحى للمعسكر بعد التنسيق بين طارق العشري وميمي عبد الرازق المدير الفني لقطاع الناشئين حيث أشاد عبد الرازق بإمكانيات اللاعب الفنية والبدنية والتى تؤهله للتصعيد مع الفريق الأول.

وشارك رأسي الحربة الجرايحى والجمل في مران الفريق الذى أقيم مساء امس على الملعب الفرعى لاستاد برج العرب.

وجاء ضم الثنائي لسد العجز في مركز رأس الحربية وتعويض غياب أوستين أموتو الذى أجرى جراحة الزائده الدودية والتي بسببها يغيب عن فريق المصرى لمدة شهر تقريبا.