الإصابة تجبر المحمدي على مغادرة مواجهة أستون فيلا وأرسنال

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تعرض أحمد المحمدي، نجم أستون فيلا، للإصابة خلال مواجهة فريقه أمام أرسنال، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

واضطر المحمدي لمغادرة الملعب بسبب إصابته في الدقيقة 25 من عمر المباراة، ليحل فريدريك جولبيرت بديلًا له.

وبعد خروج المحمدي بدقيقتين فقط سجل محمود حسن تريزيجيه، نجم أستون فيلا، هدف التقدم للفريق.

وسجل تريزيجيه هدف التقدم للفيلانز من تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد ركلة ركنية، حولها تريزيجيه لشباك الأرسنال، في الدقيقة 27 من عمر المباراة.

الفوز في مباراة اليوم سيمنح أستون فيلا فرصة كبيرة للبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، حيث سيصعد الفريق للمركز السابع عشر برصيد 34 نقطة وبفارق الأهداف أمام واتفورد.