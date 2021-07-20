السعودية تمنع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى إندونيسيا

صرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، أن المملكة قررت منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى إندونيسيا إلى حين استقرار الوضع الوبائي فيها.



ونقلًا عن وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الأربعاء، يأتي القرار انطلاقًا من حرص حكومة المملكة على سلامة المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، وفي ظل استمرار تفشي جائحة كورونا (كوفيد ـ 19)، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، وما يشهده الوضع الصحي في جمهورية إندونيسيا.



وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين الموجودين في إندونيسيا توخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي تشهد انتشارًا للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة، والعودة عاجلاً إلى المملكة.