«أيام جمع من أجل المستقبل» تجمع تبرعات لضحايا الفيضانات في ألمانيا

تعتزم منظمة "أيام جمع من أجل المستقبل" المعنية بحماية المناخ جمع تبرعات على مستوى ألمانيا لصالح ضحايا كارثة الفيضانات بعد غد الجمعة.



وأوضحت المنظمة اليوم الأربعاء، أن من المنتظر أن تكون هناك في كل أنحاء ألمانيا في الثالث والعشرين من الشهر الجاري حملات مساعدة ودعوات للتضامن من أجل الناس الذين بوغتوا بالسيول في الأسبوع الماضي.



وفي الوقت نفسه، يعتزم ناشطو المنظمة تنظيم مظاهرات من أجل تسليط الضوء على العلاقة بين الظواهر المناخية المتطرفة والتغير المناخي.



وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، وقالت الناشطة باولينه برونجر التي تنحدر من مدينة كولونيا إحدى المدن المتضررة من كارثة الفيضانات: "أزمة المناخ هنا، فالإعلانات السياسية الفارغة والعلاجات قصيرة الأمد للأعراض لن توقفها".



وأضافت أن الناس في مناطق الفيضانات يحتاجون الآن إلى " مساعدة سريعة ومباشرة وإلى تضامن"، مشيرة إلى أن أجزاء من منظمتها تشارك منذ أيام في أعمال التنظيف في مناطق الكارثة.



وتخطط المنظمة لتسيير المظاهرات الرئيسية ظهر الجمعة في هامبورج وبون، ومن المنتظر أن يوضح باحثون في مجال المناخ في هامبورج أخطار ارتفاع درجة حرارة الأرض.



وسيلقي بعض المتضررين من السيول خطابات في مظاهرة بون، وسيتخلل المظاهرتين دقيقة حداد على أرواح الضحايا.