ارتفاع الصادرات اليابانية خلال شهر يونيو الماضي

ارتفعت الصادرات اليابانية خلال شهر يونيو الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ويرجع ذلك لقوة صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن وزارة المالية القول -اليوم الأربعاء- إن الصادرات ارتفعت خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 6ر48%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي لتصل إلى أكثر من 2ر7 تريليون ين أو أكثر من 65 مليار دولار.

وهذا يعد رابع شهر على التوالي يشهد نموا في الصادرات، وثاني أعلى مستوى صادرات يتم تسجيله خلال شهر يونيو، ويظهر انتعاش الصادرات أيضا تعافيا من تداعيات جائحة كورونا.

من ناحية أخرى، ارتفعت الواردات بنسبة 7ر32% مقارنة بالعام الماضي لتسجل أكثر من 62 مليار دولار. ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى ارتفاع أسعار النفط الخام.



