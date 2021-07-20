سلطات تنزانيا تعتقل زعماء معارضة يطالبون بإصلاحات

اعتقلت السلطات التنزانية العديد من زعماء حزب المعارضة الرئيسي، قبل ساعات من اجتماعهم لمناقشة حملة وطنية، تدعو إلى إجراء إصلاحات دستورية، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

فقد اعتقلت السلطات 11 زعيما على الأقل من حزب "تشاما تشا ديموكراسيا نا ماينديليو" (الدولة الثورية)، من بينهم الرئيس الوطني للحزب، فريمان مبوي، من أحد الفنادق في مدينة "موانزا" الساحلية، حوالي الساعة الثانية والنصف صباحا بالتوقيت المحلي، اليوم الأربعاء، طبقا لما ذكره "تشادينا" وهو الاسم الذي يعرف به الحزب، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال جون مريما، مسؤول الاتصالات بحزب "تشاديما": "نطالب أن تعلن الشرطة عن مكان الزعيم الوطني للحزب وندين قمع حقوق التنزانيين بأشد العبارات".

وتريد المعارضة من الرئيسة، سامية صولحو حسن، تعديل الدستور للحد من السلطات الرئاسية واستحداث إصلاحات لتحسين النظام الانتخابي، وتم توجيه اتهامامت للرئيس السابق، جون ماجوفولي، الذي خلفته سامية، بتقليص الحرية السياسية واتخاذ إجراءات صارمة ضد معارضيه، قبل أن يتوفى في مارس الماضي.