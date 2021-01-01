30 لاعبا في معسكر الإسماعيلي المغلق بالإسكندرية استعدادا لبيراميدز

وافق الجهاز الفني للإسماعيلي علي اصطحاب 30 لاعبًا من الكبار والصاعدين للانتظام في المعسكر المغلق بالإسكندرية، خلال الفترة من 23 وحتى 30 يوليو الجاري في ختام الاستعداد لمواجهة بيراميدز المؤجلة من الأسبوع الخامس والعشرين للدوري الممتاز، والمحدد موعدها 2 أغسطس المقبل باستاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس بالقاهرة.

وقال إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي، إنه يأمل أن يكون معسكر الإسكندرية المغلق خير إعداد لأعضاء فريقه قبل لقائهم المهم والمرتقب مع بيراميدز بملعبه، للبحث عن الفوز بنقاطه للاستمرار في منافستهم على المربع الذهبي بجدول المسابقة المحلية.

وأضاف أن فترة توقف المباريات الرسمية الطويلة لمدة 28 يومًا تحمل الفائدة للاعبي الإسماعيلي، المتمثلة في علاج أخطائهم الفنية وشفاء البعض منهم الذين يخضعون لبرامج علاجية مكثفة وهم أحمد كاستلو ومحمد عمار ومحمد حسن.

وأشار المدير الفني للإسماعيلي إلى أن أعضاء الفريق يدركون ضرورة تحليهم بالروح القتالية خلال المباريات السبع المتبقية لهم بالدوري الممتاز، لقوتها سواء داخل أو خارج ملعبهم لعل أبرزها أمام بيراميدز والأهلي والزمالك وإنبي وسيراميكا كليوباترا للوصول للمربع الذهبي واللعب إفريقيا.