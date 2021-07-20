مسؤول صحي إيطالي: فيروس كورونا ميت سريريا والتحذيرات تخلق مناخا سلبيا

أعلن مسؤول صحي إيطالي أن فيروس كورونا "ميت سريريا" في الوقت الحالي، وجدد التأكيد على الحاجة لـ"وقف إطلاق التحذيرات" التي قال إنها لم تؤد إلا لخلق مناخ سلبي.



وأعاد ألبرتو تزانجريللو، وهو رئيس قسم العناية المركزة في مستشفى سان رافاييلي في ميلانو التذكير بما أعلنه سابقا من أن "الفيروس غير موجود سريريا لأن المرضى الذين نقلوا إلى المستشفى جراء الإصابة بوباء كوفيد 19، لم يبقوا فيها لمدة شهر"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.



وأضاف في مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) أن 11 مصابا راجعوا المشفى الأسبوع الماضي، وعاد 8 منهم إلى منازلهم، بينما بقي الآخرون لأسباب غير خطيرة، وهو ما اعتبره دليلا على أن "الفيروس ميت سريريا، على الأقل في أروقة المستشفيات".



وأشار تزانجريللو إلى أنه من الضروري "وقف إطلاق التحذيرات" وقال إن ذلك "أدى إلى خلق مناخ سلبي فقط" وقال إن "إخافة الناس ليس أمرا إرشاديا مطلقا".



وأضاف أنه لا علاقة اليوم بين ما يتم نقله وما يحدث فعليا، وأن التوقعات "غالبا ما تكون سلبية وتثبط عزيمة الناس".



ودعا إلى الرجوع إلى بيانات المعهد العالي للصحة التي تفيد بأن 0.07٪ ممن تقل أعمارهم عن 30 عاما يتعرضون لخطر الموت و0.28٪ ممن هم دون الـ40 عاما، وهذا يعني أن هناك فرقا كبيرا بالنسبة لمن تزيد أعمارهم عن 70 عاما".