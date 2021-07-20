رئيس جنوب إفريقيا السابق يطلب الخروج من السجن لحضور جنازة شقيقه

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تقدم رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما بطلب للخروج من السجن لحضور جنازة أحد أفراد أسرته.

وقال المتحدث باسم إدارة الخدمات الإصلاحية سينجاباكو نكسومالو، عبر الهاتف لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء إن زوما قدم الطلب أمس الثلاثاء وتدرسه الإدارة. ولم يقل متى سيتم اتخاذ قرار.

وكان صدر حكما بالسجن 15 شهرا بحق زوما، 79 عاما، في 7 يوليو بعدما أدين بازدراء المحكمة. وأثار سجنه تظاهرات تحولت إلى احتجاجات عنيفة أسفرت عن وفاة 215 شخصا.

وقد توفى مايكل شقيق زوما الأصغر بعد أيام قليلة من اعتقال الرئيس السابق، وتردد أنه كان يعاني من فترة مرض طويلة.