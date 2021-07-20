استقالة رئيس ثالث أقوى أحزاب كرواتيا لأسباب شخصية

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(د ب أ)

فقد ثالث أقوى حزب في كرواتيا، حركة الوطن الشعبوية اليمينية، رئيسه الشعبوي المغني ميروسلاف سكورو الذي استقال من رئاسة الحزب الثلاثاء "لأسباب شخصية بحتة"، حسبما أعلن على فيسبوك.

وأسس سكورو /58 عاما/ هذا الحزب فقط في شباط/فبراير 2020. ويشكل اسمه جزءا من اسم الحزب باللغة الكرواتية. وتم تمثيله في البرلمان منذ الانتخابات قبل عام.

وذكرت صحيفة جوتارنجي اليومية على الإنترنت أن هذه الخطوة جاءت بمثابة مفاجأة كاملة لبقية قيادة الحزب وكذلك أقرب المقربين من سكورو.

وكان سكورو في السابق عضوا في حزب الاتحاد الديمقراطي الكرواتي المحافظ المعتدل الذي يتزعمه رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش.