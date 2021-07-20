كبار ضباط وزارة الدفاع الإماراتية يقدمون تهاني العيد لضباط وضباط صف وأفراد القوات المسلحة

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تبادل عدد من كبار ضباط وزارة الدفاع التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك مع مجموعة من ضباط وضباط صف وأفراد قواتنا المسلحة من المناوبين في مختلف الوحدات الرئيسية، وذلك في إطار حرص وزارة الدفاع على مشاركة منتسبي القوات المسلحة فرحة العيد والمناسبات الدينية والوطنية،و الاطمئنان على سير العمل وتحقيقاً لمزيد من التلاقي بين كبار الضباط والمرؤوسين لما لذلك من أثر في رفع الروح المعنوية لمنتسبي وزارة الدفاع.

وتأتي هذه الزيارات تأكيداً لنهج قيادة دولة الإمارات القائم على ترسيخ التلاحم والتماسك المجتمعي والتفاف الشعب مع قيادته الرشيدة، والتقدير الكبير للدور الهام لجنود قواتنا المسلحة الذين شكلوا الدرع الحصين الذي يحافظ على أمن الامارات ومكتسباته، وقدموا التضحيات لينعم الجميع بالأمن والأمان.

و قام اللواء الركن جمعه الكعبي رئيس الإدارة التنفيذية للتعليم والتدريب بزيارة إلى قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي بقاعدة الظفرة الجوية حيث نقل تحيات وتهاني القيادة الرشيدة إلى ضباط وضباط صف وأفراد القوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما قام اللواء الركن طيار مبارك النيادي رئيس الادارة التنفيذية لسياسات الدفاع والشؤون الاستراتيجية بزيارة مماثلة إلى قيادة القوات البحرية ونقل خلالها تحيات وتهاني قيادتنا الرشيدة بهذه المناسبة المباركة.

وقام اللواء الركن عبدالله الحمودي من وزارة الدفاع بزيارة إلى قيادة القوات البرية حيث هنأهم بعيد الأضحى المبارك، ونقل تهاني القيادة الرشيدة لضباط وضباط صف وأفراد القوات البريه بمناسبة حلول العيد، راجياً من الله العلي القدير أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات، وتمنى لهم كل التوفيق في أداء مهامهم.