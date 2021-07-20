السعودية تكشف عن تصنيف الحجاج وقيود كورونا

كشفت الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ووزارة الحج والعمرة السعودية، عن المعلومات الإحصائية لموسم حج 1442هجرية، للحجاج المسجلين البالغ عددهم 58518 حاجا.

وأوضحت الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ووزارة الحج والعمرة السعودية، في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، أن الحجاج النساء 25 ألفا و702 حاجة، والرجال 32 ألفا و816 حاجا، فيما أوضح البيان أن الحجاج من المواطنين السعوديين بلغ عددهم أكثر من 33 ألف حاج، منهم أكثر من 16 ألفا من النساء و16 ألفا و753 من الرجال، بينما بلغ عدد الحجاج المقيمين أكثر من 25 ألف حاج.

وكشف البيان أنه تم توزيع الحجاج في المشاعر وفق أربع نطاقات، تتمثل في اللون الأحمر الذي بلغ عدد الحجاج المسجلين فيه أكثر من 16 ألفا و900 حاج، والنطاق الأخضر بلغ عدد الحجاج فيه أكثر من 20 ألف حاج، والأزرق بلغ عدد الحجاج به 12 ألفا و476 حاجا، فيما بلغ عدد حجاج النطاق الأصفر أكثر من 9 آلاف حاج.

وفرضت السلطات السعودية قيودا تجعل أداء المناسك للحجاج ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاما، والذين أتموا جرعات تطعيمهم بالكامل ضد الفيروس، ولا يعانون من أمراض مزمنة.

كما اشترطت السلطات السعودية أيضا على كل العاملين والمكلفين بالعمل في حج هذا العام، تلقي جرعتي لقاح "كوفيد-19" المعتمد في المملكة.

ويتم استخدام الروبوتات لتطهير المسجد الحرام في مكة المكرمة وساحته، وكذلك لتوزيع زجاجات ماء زمزم؛ للحد من الاختلاط وضمان التباعد الجسدي بين الحجاج.