 الرئيس البرازيلي يستعد لتعديلات وزارية في محاولة لإرضاء مجلس الشيوخ - بوابة الشروق
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الرئيس البرازيلي يستعد لتعديلات وزارية في محاولة لإرضاء مجلس الشيوخ

الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو
الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو
(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 21 يوليه 2021 - 9:04 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 يوليه 2021 - 9:04 م
يستعد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو لإجراء تعديلات في بعض المناصب الوزارية لتشمل ممثلا من مجلس الشيوخ، وذلك تحت ضغط من النواب الذين يحققون في تعامل حكومته مع جائحة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء تأكيد بولسونارو الذي لا ينتمي حاليا لأي حزب سياسي ويحتاج لتحالفات لتمرير مشاريع القوانين في البرلمان، أنه يعتزم إجراء تغييرات في مجلس الوزراء بدون ذكر أي أسماء.

وقال في مقابلة بثت عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء: "نحن نعمل على تغيير حكومي محدود، من المحتمل أن يتم يوم الإثنين، حتى يمكننا مواصلة حكم البرازيل.. أعلن أن العمل لن يكون سهلا ولكنه صعب للغاية".

وتراجعت شعبية بولسونارو لأقل مستوى لها على الإطلاق، فيما يواجه تحقيقا يجريه مجلس الشيوخ منذ فترة طويلة، والذي وجد دليلا على فساد في شراء جرعات لقاح كوفيد-19.

ويواجه الرئيس نفسه تحقيقا جنائيا بتكليف من أعلى محكمة في البلاد بشأن ما إذا كان فشل في وقف المخالفات في عقود اللقاحات عندما جرى إبلاغه بها بحسب المزاعم.

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