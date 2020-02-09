الإسماعيلي يسعى لضم مهاجم الأهلي المتألق

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دخل نادي الإسماعيلي في مفاوضات مع عمرو جمال لاعب الأهلي المعار لصفوف طلائع الجيش، والذي قدم مستوى فني مميز مع الفريق العسكري خلال الفترة الماضية.

وخاض جمال مع طلائع الجيش 27 مباراة سجل 11 هدفا وصنع 5 أخرين، ويحتل فريقه المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة.

ووافق إيهاب جلال المدير الفني على الدخول في مفاوضات لضم عمرو جمال، خاصة أنه سبق وطالب من إدارة النادي تدعيم مركز رأس الحربة.

ويجد الإسماعيلي منافسة مع الاتحاد السكندري الذي يرغب كذلك في ضم عمرو جمال، لتدعيم مركز رأس الحربة في صفوف الفريق الأول لكرة القدم هذا فضلا عن التقارير التي ربطت انتقال اللاعب إلى صفوف الزمالك.

ومن المنتظر أن يحسم اللاعب مصيره بشكل نهائي بنهاية الموسم الجاري، في ظل رغبته في خوض تجربة جديدة خارج نادي طلائع الجيش.