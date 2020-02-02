تمساح يهاجم رجلا سقط من على دراجته في فلوريدا ويلحق به إصابات خطيرة

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(د ب أ)

أصيب رجل بجروح خطيرة في ولاية فلوريدا الأمريكية بعد سقوطه من دراجته في تجمع مائي حيث هاجمه تمساح، وفقا للشرطة.

وذكر مكتب قائد شرطة مقاطعة مارتن فى بيان أن الرجل فقد سيطرته على الدراجة عندما كان يسير بها في شمال مدينة ميامي وسقط في الماء.

وقالت الشرطة إن الرجل تعرض لهجوم من قبل تمساح يبلغ طوله حوالى 7ر2 متر، لكن بالرغم من الإصابة تمكن من الزحف إلى منطقة ساعده فيها احد المارة.

وقدمت خدمات الطوارئ للرجل الإسعافات الأولية واقتادته بعيدا، حيث تم نقله على متن طائرة مروحية للإنقاذ من الحرائق تابعة لمقاطعة مارتن.

وقال مكتب قائد الشرطة إن صيادا تمكن فيما بعد من الإمساك بالتمساح.