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الكويت: 8 حالات وفاة جديدة وإصابة 969 بكورونا

الكورونا في الكويت
الكورونا في الكويت
(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 21 يوليه 2021 - 9:16 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 يوليه 2021 - 9:16 م
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء، تسجيل 969 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 388881، في حين تم تسجيل ثماني حالات وفاة اليوم بسبب كورونا ليصل اجمالي حالات الوفيات إلى 2255.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، في البيان الصحفي اليومي، إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

وأوضح أن عدد الحالات في العناية المركزة 326 حالة تتلقى الرعاية الصحية.

وعن حالات الشفاء قال السند أنه تم تسجيل 1388 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 371125 حالة.

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