الريال يتفوق بثلاثية على برشلونة في كلاسيكو الأساطير

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فاز ريال مدريد على غريمه برشلونة 3-2 في مباراة أساطير الكلاسيكو الاستعراضية والتي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء.

وأقيمت المباراة على شوطين كل شوط منهما مدته 40 دقيقة.

وتقدم برشلونة عن طريق الاسطورة البرازيلية رونالدينيو من ركلة جزاء في الدقيقة 27.

ومع بداية الشوط الثاني، عاد الريال وسجل هدفين في الدقيقتين 42 و44 عن طريق بيدرو مونيتيس وألفونسو بيريز على الترتيب.

وتعادل برشلونة عند الدقيقة 59 عن طريق فيليب، قبل أن يسجل روبين دي لا ريد هدف الفوز والثالث لريال مدريد عند الدقيقة 70.

وشارك في اللقاء العديد من الأساطير مثل البرتغالي ديكو والبرازيليين ريفالدو ورونالدينيو مع برشلونة، والبرازيلي روبرتو كارلوس والبرتغالي لويس فيغو، والحارس إيكر كاسياس مع ريال مدريد.