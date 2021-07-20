 وزير التضامن توجه بتسليم أطفال مؤسسات الرعاية ملابس العيد والعيدية - بوابة الشروق
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وزير التضامن توجه بتسليم أطفال مؤسسات الرعاية ملابس العيد والعيدية

آية عامر
نشر في: الأربعاء 21 يوليه 2021 - 1:36 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 يوليه 2021 - 1:36 م
وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بتسليم جميع أطفال مصر في مؤسسات الرعاية الاجتماعية ملابس العيد، ومنحهم العيدية صباح عيد الأضحى المبارك.

وتضمن هذا التوجيه أكثر من 500 مؤسسة أيتام و30 مؤسسة دفاع اجتماعي ومؤسسات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى الجمهورية، وذلك لإدخال البهجة والسرور على قلوبهم وإظهار المشاعر الطيبة نحوهم وطمأنتهم بأن وطنهم الحبيب حريص على رعايتهم حق الرعاية وأنهم جزء هام جداً من هذا الوطن.

وتفقدت الوزيرة، أكثر من مؤسسة رعاية للبنات وللبنين لتهنأتهم بعيد الأضحى المبارك، وتفقدت غرف الإقامة وأماكن الطهي وممارسة الأنشطة والمخازن وغرف العلاج الطبيعي وغيرها من الخدمات، وكانت حريصة على تبادل أطراف الحديث مع عدد منهم واستمعت لكل مطالبهم ووعدت بتوفير جميع احتياجاتهم ومتطلباتهم بما لا يتعارض مع المصلحة الفضلى للطفل.

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