مقتل وإصابة 5 من الجيش العراقي في هجوم لداعش شرقي صلاح الدين

أفاد مصدر أمني عراقي مسؤول، اليوم الأربعاء، بمقتل جنديين وإصابة ثلاثة آخرين فى هجوم لتنظيم داعش على الجيش العراقي بقاطع مطيبيجة شرقي محافظة صلاح الدين، 180 كلم شمال بغداد.



ونقلت وكالة "شفق نيوز" اليوم عن المصدر قوله إن "تنظيم داعش شن هجوماً مسلحاً على مقر الفوج الثاني اللواء 66 في الجيش العراقي في قاطع مطيبيجة شرقي محافظة صلاح الدين أسفر عن سقوط قتيلين من الجيش وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة".



وأضاف المصدر أن "تعزيزات عسكرية وصلت إلى مكان الهجوم وأجبرت عناصر داعش على الفرار إلى الوديان البعيدة".



يذكر أنه رغم إعلان العراق في نهاية عام 2017، القضاء عسكريا على تنظيم داعش، إلا أن الأخير لا يزال ينشط في البلاد.